Историки из Брянской области привели в порядок памятные места региона ко Дню Победы

Брянск, 8 мая. Ремонтом и уборкой мест, хранящих историю Великой Отечественной войны (ВОВ), занялись волонтеры из деревни Верещевка Дятьковского района Брянской области.

Группа сотрудников из местного муниципального бюджетного учреждения культуры «Историко-краеведческий музей» выполнила ряд работ ко Дню Победы. Они сделали ремонт памятника на месте, где в годы ВОВ произошло крушение поезда. Также волонтеры провели реставрацию и уборку на могилах советских воинов.

«Благоустройство и поддержание чистоты таких исторических мест, дает возможность бережнее относиться к памятным местам истории нашей страны, а также сохранять память для будущих поколений», — передает издание «Стрела» слова работника музея Николая Шемякина.

dtkmuseumk.ucoz.net / МБУК «Историко-краеведческий музей» Дятьковского района

Литература, посвященная событиям Великой Отечественной войны, помогает в изучении истории страны, считают 77% россиян. На важность ознакомления с книгами о Великой Победе в рамках школьной программы указали еще 93% жителей России.