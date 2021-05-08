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Названы главные фильмы, которые россияне смотрят в преддверии Дня Победы
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Названы главные фильмы, которые россияне смотрят в преддверии Дня Победы

Общество
Названы главные фильмы, которые россияне смотрят в преддверии Дня Победы
кадр из фильма «17 мгновений весны»  /  скриншот

Москва, 8 мая. Интерес россиян к фильмам о войне традиционно возрастает в преддверии Дня Победы. Онлайн-кинотеатр Megogo составил список самых популярных картин о Великой Отечественной войне.

В прошлом году самой просматриваемой лентой стал 12-серийный художественный телефильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Вот уже не одно поколение захватывает история о секретной операции советского разведчика Штирлица в Германии.

На второй строчке по просмотрам оказался современный фильм «Ржев», вышедший на экраны в 2019 году. За ним следует картина «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, которая годом ранее была самой популярной у российских зрителей картиной о Великой Отечественной войне.

На четвертом месте значится «Белый тигр» Карена Шахназарова (2012 год). Примечательно, что «Белый тигр» стал единственным из современных фильмов, который вошел в список 2019 года. На пятой строчке — «Битва за Севастополь» (2015 год), а следом на ним идут сразу четыре легендарных советских картины — «Щит и меч» (1968 года), «Батальоны просят огня» (1985 год), «А зори здесь тихие» (1972 год) и «Завтра была война» (1987 год). Замыкает список фильм 2002 года «Звезда», снятый по одноименной повести Эммануила Казакевича.

Недавно на YouTube-канале «Голос Германии» была опубликована документальная кинолента «Как Берлин празднует День Победы», автором которой является немецкий режиссер Вильгельм Домке-Шульц. Он снял шествие «Бессмертного полка», взял несколько интервью у россиян и немцев, а заодно рассказал историю своей семьи.

кино фильмы день победы 9 мая
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