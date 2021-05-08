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Безпалько рассказал о приближении США к границам России без включения Украины в НАТО

  /   Обновлено: 08 мая 2021 09:52
Армия
Безпалько рассказал о приближении США к границам России без включения Украины в НАТО
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 8 мая. Заявление США о поддержке вступления Украины в НАТО является попыткой оказать политическое давление на Россию. Об этом заявил политолог Богдан Безпалько.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон считает необходимым предоставить Украине членство в НАТО. По ее словам, власти США стремятся к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для потенциальных членов Альянса, передает Nation News.

Безпалько выразил уверенность, что Белый дом усиливает антироссийскую риторику на фоне предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, подобные высказывания направлены на «внутреннего потребителя», поэтому не могут способствовать вступлению Украины в НАТО.

«Никаких реальных шагов по вступлению Украины в НАТО предприниматься не будет. На это есть масса причин: отсутствие денег, внутренний военный конфликт и так далее. Все это не подходит под формальные стандарты вхождения в Североатлантический альянс», — пояснил он.

Безпалько также добавил, что существует множество стран, которые не являются членами НАТО, однако на их территориях располагаются американские военные базы. Эксперт выразил уверенность, что США продолжат стягивать свои войска к границам России без включения Украины в НАТО.

Ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал инициировать на июньском саммите НАТО обсуждение дорожной карты для вступления Украины в Альянс. При этом польский лидер отметил, что Варшава окажет Украине всеобъемлющую поддержку в данном вопросе.

украина россия сша нато
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