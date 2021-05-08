Цены на бензин в РФ выросли в апреле на 0,5%

Москва, 8 мая. Потребительские цены на автомобильный бензин в апреле выросли на 0,49% по сравнению с мартом, свидетельствуют данные Росстата. За год бензин подорожал на 3,53%.

Средняя стоимость дизельного топлива в апреле выросла на 0,3%, а с начала года — на 1,9%. По состоянию на 4 мая цена бензина в среднем по России составила 47,68 рубля за литр. Топливо марки АИ-92 стоит 45 рублей, АИ-95 — 48,61 рубля, а АИ-98 — 55,26 рубля. Дизельное топливо продается по 49,53 рубля за литр.

По данным Росстата, за последнюю неделю рост цен на бензин был отмечен в центрах 39 регионов. Больше всего он подорожал в Салехарде и Магадане — на 1,1%, а также в Мурманске — на 1%. При этом в шести городах стоимость бензина упала. Больше всего цены сократились во Владивостоке и Кирове (-0,3%).

Правительство ранее приняло новые меры по стабилизации топливных цен на внутреннем рынке. Власти намерены улучшить ситуацию за счет изменений правил торгов топливом на бирже.