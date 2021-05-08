Самый популярный пищевой краситель посчитали опасным в Европе

Москва, 8 мая. Популярный искусственный пищевой краситель диоксид титана представляет опасность для организма человека, выяснили европейские ученые.

Группа специалистов тщательно исследовала вещество. Согласно полученным данным, краситель Е-171 способен оказывать влияние на структуру ДНК человека. Диоксид титана также может скапливаться в клетках и провоцировать развитие онкологических заболеваний, следует из сообщения на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA).

Диоксид титана активно применяется в пищевой и косметической промышленностях. Вещество обладает способностью придавать продуктам разные оттенки, а также увеличивает их срок годности и повышает внешнюю привлекательность товаров.

Трансжиры, соль и красители признали самыми опасными добавками в продуктах для организма человека. Больше всего этих веществ добавляют в фастфуд, снеки, соусы, кондитерские изделия, белый хлеб и колбасы.