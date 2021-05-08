Сочинский аэропорт требует 54 млн рублей с жителя Ростовской области

Ростов-на-Дону, 8 мая. Арбитражный суд Ростовской области рассматривает заявление от ОАО «Международный аэропорт Сочи» с иском на сумму 54,1 млн рублей к жителю Азова.

Согласно документам, обнародованным в картотеке арбитражных дел, аэропорт требует включить многомиллионную сумму в реестр требований кредитора.

Однако ответчик, который в едином госреестре числится руководителем и учредителем нескольких компаний, уже как несколько месяцев признан банкротом. Причиной стал другой иск на сумму 31,8 млн рублей от ООО «РогСибАл». Тем не менее заявление сочинского аэропорта принято к производству.

Известно, что гражданин с огромными долгами прописан в Ростове-на-Дону, а проживает в Азове. Также после процедуры банкротства, в его отношении была введена процедура реструктуризации долгов.

Подробности финансовых операций пока не раскрываются, но известно, что две организации были контрагентами компании, генеральным директором которой и являлся ответчик.

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