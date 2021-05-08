Полиция Кургана нашла пропавшего на прогулке четырехлетнего ребенка

Курган, 8 мая. Мальчик потерялся накануне вечером, когда гулял во дворе дома по улице Куйбышева, сообщает региональное управление МВД России. Его нашли живым.

Родители ребенка обратились в полицию в тот же день за помощью. Правоохранители сразу же организовали поиски.

Для розыска было создано тридцать поисковых групп из числа сотрудников управления МВД России по Кургану. Минувшей ночью они обследовали все близлежащие территории. В настоящее время потерявшегося четырехлетнего мальчика нашли. Обстоятельства инцидента пока не разглашаются.

Похожий инцидент произошел накануне в Красноярске. Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли, поисками ребенка занимались около 150 полицейских, сообщал ФАН.