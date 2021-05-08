Представитель ВОЗ в РФ заявила о росте заболеваемости коронавирусом в мире

Москва, 8 мая. Ситуация с количеством заболевших коронавирусом по всему миру вызывает беспокойство, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Побороть распространение коронавирусной инфекции по всему миру можно только общими усилиями всех стран. Люди должны помнить о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции в общественных местах, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«В глобальном срезе мы все еще находимся в острой фазе этой пандемии. Ситуация во многих странах вызывает беспокойство, поскольку уже более двух месяцев подряд растет заболеваемость во всем мире», — заявила она в интервью «Российской газете».

Она подчеркнула, что ученые по-прежнему фиксируют влияние новых вариантов вируса, снятия ограничений и неравномерного распределения вакцин. В связи с этим говорить о «сезонности» вируса — преждевременно, добавила Вуйнович.

Не так давно китайские исследователи вывели специальную породу мышей для научной работы. Грызунов намеренно сделали крайне уязвимыми к коронавирусной инфекции. В ходе исследования ученые установили, что мужчины умирают от COVID-19 гораздо чаще женщин.