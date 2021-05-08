Тульские следователи обнаружили место расстрела времен ВОВ

Тула, 8 мая. Сотрудники СК вместе с волонтерами поисковых отрядов нашли у деревни Колодезное останки более 20 местных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.

Представители гитлеровской армии убили 24 человека в возрасте от 17 до 70 лет, передает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области. Правоохранители уже передали тела погибших судмедэкспертам, которые с помощью генетических проверок смогут установить личности тульчан.

По имеющейся информации, немецкие оккупанты совершили геноцид 7 декабря 1941 года, когда один из местных жителей проник в машину немецких солдат и вынес оттуда вещи. Тогда фашисты устроили облаву и расстреляли пойманных людей.

Мероприятие в регионе проводилось в период с 4 по 7 мая в рамках проекта «Без срока давности». Оно направлено на сохранение памяти о жертвах среди мирного населения СССР во время войны. Вместе со следователями в нем принимали участие волонтеры различных поисковых отрядов.

Участники Мордовского республиканского патриотического объединения «Поиск» ранее завершили экспедицию в Ростовской области, сообщало Федеральное агентство новостей. Они обнаружили останки 15 человек, погибших в войне.