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УМВД рассмотрело заявление бойца Макса Топора о халатности полиции

  /   Обновлено: 08 мая 2021 09:38
Происшествия
УМВД рассмотрело заявление бойца Макса Топора о халатности полиции
instagram.com  /  @topor.makc

Москва, 8 мая. В распоряжении ФАН оказался документ касательно рассмотрения заявления бойца ММА Максима Щербакова о халатности сотрудников правоохранительных органов.

Российский боец ММА Максим Щербаков, известный как Макс Топор, был приговорен к двум годам колонии-поселения за драку, произошедшую год назад. По его словам, он защищал двух девушек, к которым приставали мужчины. Один из избитых спортсменом получил травмы средней тяжести. Так как у Щербакова фактически не было защиты, он получил максимальный срок.

Позже боец нанял адвоката Андрея Алешкина, который являлся бывшим защитником Михаила Ефремова. Щербаков сообщил, что собирается добиваться полного пересмотра своего дела. Жалоба на бездействие следствия и халатное отношение к расследованию была направлена в Управление собственной безопасности, сообщал ФАН.

В распоряжении Федерального агентства новостей появился документ о рассмотрении заявления спортсмена:

«В соответствии с компетенцией, Ваше заявление направлено в Отдел собственной безопасности Управления внутренних дел по Центральному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве для организации проведения проверки. О принятом решении Вы будете уведомлены указанным подразделением».

Ранее в интернете появилось видео, на котором полиция якобы задержала Щербакова за наркотики. Как выяснил ФАН, это оказалось постановкой.

суд мвд макс топор
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