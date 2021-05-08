Съемки продолжения «Гардемаринов» стартовали в Крыму после перерыва

Симферополь, 8 мая. Продолжение знаменитого советского фильма «Гардемарины, вперед!» снова начали снимать в Крыму после перерыва, обусловленного пандемией коронавируса.

Создатели киносаги готовят к выходу на экраны четвертую и пятую части, которые получат названия «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Из полюбившейся зрителям тройки гардемаринов к своей роли вернется только Дмитрий Харатьян.

Сюжет продолжения расскажет о 1787 годе, а главные герои будут бороться с заговором, который европейские монархи плетут против Екатерины Великой после присоединения Крыма к России. Премьера новых частей запланирована на 2022 год.

Режиссером продолжения «Гардемаринов» выступила Светлана Дружинина, работавшая и над первыми частями. Она ранее поделилась некоторыми подробностями съемок.