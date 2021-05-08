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Большинство россиян выступили за ознакомление с книгами о ВОВ в рамках школьной программы

Общество
Большинство россиян выступили за ознакомление с книгами о ВОВ в рамках школьной программы
кадр из фильма «А зори здесь тихие»

Москва, 8 мая. Необходимость ознакомления с книгами о Великой Отечественной войне (ВОВ) поддержали более 90% жителей Российской Федерации, сообщили аналитики сервиса MyBook.

Респонденты также перечислили три самых важных произведения о событиях 19411945 годов. Согласно мнению 66% участников опроса, на первое место списка вынесена повесть «А зори здесь тихие» Бориса Васильева. Второе место заняла книга Михаила Шолохова «Судьба человека», а третье — «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого.

«Более 95% россиян уверены, что знакомиться с литературой о войне крайне важно, при этом 55% опрошенных прочитали и прослушали больше 10 книг по этой теме», — рассказали сотрудники сервиса.

На важность ознакомления с военной литературой в школьные годы указали 93% опрошенных. Мнение, что такие произведения помогают в изучении истории выразило 77% респондентов, еще 62% уверены — подобные книги дают возможность лучше понять ценность человеческой жизни. Также участники исследования говорили о том, что литература о ВОВ помогает прочувствовать события тех лет (44%) и воспитать патриотизм (34%).

Повесть «А зори здесь тихие» впервые была экранизирована в 1972 году. О важности киноленты напомнила актриса, сыгравшая Лизу Бричкину, Елена Драпенко. Артистка также поделилась воспоминаниями о детстве, по ее словам, она, как и сверстники, были детьми победителей, и именно так себя ощущали.

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Все новости / Общество / Большинство россиян выступили за ознакомление с книгами о ВОВ в рамках школьной программы
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