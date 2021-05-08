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Волатильность на мировом рынке нефти сохраняется

Экономика
Волатильность на мировом рынке нефти сохраняется
pixabay.com

Москва, 8 мая. Мировые цены на нефть продолжают находиться на уровне 68 долларов за баррель. Единой динамики на рынке не наблюдается, свидетельствуют данные биржевых торгов.

Сдерживающим рост котировок фактором продолжает оставаться ситуация с коронавирусом в Индии, являющейся третьей страной в мире по объемам импорта сырья. Накануне число новых случаев заражения коронавирусом в этой стране превысило 400 тысяч во второй раз с начала новой волны. Всего в Индии было зафиксировано 21 млн случаев COVID-19, из которых 230 168 оказались с летальным исходом. При этом эксперты полагают, что реальное число заболевших и умерших может быть больше. Кроме того, до сих пор волнение трейдеров вызывает ситуация с COVID-19 в Японии.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent завершили торги на отметке 68,23 (+0,21%) доллара за баррель, опустившись в моменте до 67,57 доллара. Июньские фьючерсы техасской нефти WTI на момент закрытия сессии стоили по 64,84 доллара за баррель (+0,20%).

Аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко ранее спрогнозировал падение цен на нефть в ближайшем будущем. Он отметил, что пессимистические прогнозы по спросу на сырье заставляют рынок пребывать в состоянии коррекции.

нефть brent wti торги
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