Солдаты во Франции привязали сослуживца к мишени на стрельбище

Париж, 8 мая. Солдаты во Франции заставили пройти сослуживца унизительный ритуал посвящения. Потерпевший намерен судиться с обидчиками.

Пилот ВВС во Франции испытал жуткое проявление «дедовщины» после прохождения жестокого ритуала посвящения. Инцидент произошел в марте 2019 года, когда солдат отправился с сослуживцами на Корсику.

«Бывалые» соратники связали новобранца изолентой, надели на голову мешок и отвезли в зону боевых стрельб истребителей. Там несчастного привязали к мишени, где он пробыл около 20 минут. Вокруг был слышен грохот от разорвавшихся снарядов. После его отпустили, объяснив, что он прошел ритуал посвящения в военные.

Потерпевший предъявил обвинение спустя два года. Его адвокат Фредерик Берна заявил, что подзащитный получил психологическую травму, от которой так и не смог оправиться. В пресс-службе французских ВВС отметили, что организовано расследование.

ФСБ в Курганской области ранее рассекретила дело нациста-карателя, сообщал портал URA.RU. Каратель, по инициативе которого расстреляно шесть человек, а сотни отправлены в Германию, работал в Половинском районе школьным учителем.