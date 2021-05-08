«Этот день в истории». Что произошло 8 мая, праздники, факты, люди

В этот день в 1945 году в пригороде Берлина Карлсхорсте по инициативе верховного главнокомандующего И. В. Сталина состоялось вторичное подписание Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Это событие означало окончательный выход Германии из войны.

Ровно 308 лет назад в ходе Северной войны по указу Петра I столицу Российской империи перенесли из Москвы в Санкт-Петербург. Таким образом европейцы могли приплывать в гости к царю по морю, а не преодолевать трудную дорогу до Москвы. Кто из известных исполнителей родился в этот день и сколько лет сегодня исполняется Coca-Cola — смотрите в новом выпуске передачи «Этот день в истории».