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08 мая 11:47
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новостей
11:47
Общество
Египет ужесточит меры по выявлению коронавируса у туристов
11:47
Общество
Почти семь тысяч продуктовых наборов раздали ветеранам в Татарстане
11:45
Шоу-бизнес
Сябитовой напомнили о неудачном браке дочери после ее слов об участи бесприданниц
11:45
Экономика
Доллар может упасть до 73 рублей при сохранении текущей ситуации на рынках
11:42
Шоу-бизнес
Названа возможная причина операции Ольги Бузовой
11:39
Шоу-бизнес
Лена Миро назвала развод Билла Гейтса «просчитанной провокацией» его супруги
11:38
Политика
Послы стран СНГ возложили венки к советскому мемориалу в Берлине
11:35
Происшествия
Вертолет Ми-8 с двумя людьми на борту пропал с радаров на Камчатке
11:35
Общество
Шеф-повар Крюков указал на обоснованность мер Роспотребнадзора в ресторанах
11:32
Происшествия
Мигрант из Узбекистана стал жертвой грабителя в Петербурге
11:32
Политика
Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения
11:32
Армия
Генерал ВСУ рассказал, чем НАТО поможет Украине в случае войны
11:30
Весь мир
Путин и Макрон намерены решить проблему Карабаха, Байден готов поддержать Баку
11:28
Происшествия
Куртка спасла школьницу при нападении мужчины с ножом в Петербурге
11:28
Армия
В Болгарии рассказали, как США пытаются заставить мир ненавидеть Россию
11:27
Происшествия
В Петербурге убегающий от полиции грабитель взял в заложники мать с ребенком
11:26
Армия
Баранец рассказал о заинтриговавшей иностранцев новинке парада Победы 2021 года
11:25
Общество
В пионерском лагере «Орленок» обустроят Аллею городов-героев
11:23
Общество
Анатолий Вассерман возложил цветы к мемориалу памяти погибших в годы ВОВ метростроевцев
11:21
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 8 мая, праздники, факты, люди
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 8 мая, праздники, факты, люди

Общество
«Этот день в истории». Что произошло 8 мая, праздники, факты, люди

В этот день в 1945 году в пригороде Берлина Карлсхорсте по инициативе верховного главнокомандующего И. В. Сталина состоялось вторичное подписание Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Это событие означало окончательный выход Германии из войны.

Ровно 308 лет назад в ходе Северной войны по указу Петра I столицу Российской империи перенесли из Москвы в Санкт-Петербург. Таким образом европейцы могли приплывать в гости к царю по морю, а не преодолевать трудную дорогу до Москвы. Кто из известных исполнителей родился в этот день и сколько лет сегодня исполняется Coca-Cola — смотрите в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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Все новости / Общество / «Этот день в истории». Что произошло 8 мая, праздники, факты, люди
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