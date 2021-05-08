Пропавший егерь в Нижегородской области мог стать жертвой браконьеров

Нижний Новгород, 8 мая. Следователи выдвинули неутешительную версию по поводу пропажи егеря, по их словам, мужчина мог наткнуться на преступников.

Сотрудники экстренных служб продолжают поиски егеря в Ардатовском районе. Он отправился объезжать леса и вскоре перестал выходить на связь.

Позже полицейские обнаружили машину пропавшего, брошенную на берегу озера. Следов борьбы вокруг автомобиля найдено не было, табельное оружие и удостоверение остались дома. Следствие считает, что егерь мог столкнуться с черными лесорубами или браконьерами, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.