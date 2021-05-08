ВСУ нанесли минометный удар по Горловке

Донецк, 8 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 8 мая подвергли минометному обстрелу Горловку. Город расположен в Донецкой Народной Республике.

Очередное грубое нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ подтвердили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

«В 5:30 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка шахты имени Гагарина (поселок находится на окраине Горловки. — Прим. ред.). Выпущено 15 мин калибра 120 миллиметров», — заявили представители ДНР в СЦКК.

Дислокация минометов и любой артиллерии калибра свыше 100 миллиметров в зоне внутриукраинского конфликта строго запрещена Минскими соглашениями.

Ранее сообщалось, что под обстрел ВСУ попал детский сад на западной окраине Донецка.