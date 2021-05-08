Доктор Мясников назвал симптом рака, который нельзя игнорировать мужчинам

, 8 мая. Дефицит железа в организме у мужчин может быть симптомом онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Железодефицитная анемия самое распространенное заболевание крови. Оно встречается у людей разных возрастных групп и социальных слоев. И если у женщин причины можно объяснить естественными причинами, то мужчинам надо подумать, в чем кроется причина.

Мясников подчеркнул, что при любой степени железодефицитной анемии мужчинам следует обратиться за медицинской помощью. В худшем случае недостаток железа может стать следствием язвы или даже раковой опухоли.

«Мужчины, для вас нет ненормального гемоглобина. Если он снижен, (нужно идти. — Прим. Ред.) к врачу: гастроскопия, колоноскопия. Не пропустите рак, полип, язву», — призвал врач.

Ранее доктор Мясников призвал ускорить вакцинацию от COVID-19 в России. По его словам, в случае недостаточного числа иммунизированных граждан страна может столкнуться с очередной вспышкой коронавируса.