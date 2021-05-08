Анемия у мужчин может оказаться признаком онкологических болезней

Москва, 8 мая. Железодефицитная анемия у мужчин может оказаться симптомом рака органов желудочно-кишечного тракта, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Низкий уровень гемоглобина в крови у представительниц прекрасного пола объясняется регулярными кровопотерями по естественным причинам. У мужчин такой симптом означает потерю гемоглобина из ЖКТ, что свидетельствует о язве или онкологическом заболевании, объяснил доктор в эфире телеканала «Россия-1».

В случае железодефицитной анемии мужчинам рекомендуется посетить врача, которые назначит гастроскопию или колоноскопию. Это поможет выявить язву, полип или рак. Однако дефицит гемоглобина одинаково опасен для представителей обоих полов, напомнил Мясников.

Необъяснимая усталость наряду с анемией может свидетельствовать о развитии онкологического заболевания. Также стоит насторожиться при запоре или диарее, которые продолжаются более чем три недели.