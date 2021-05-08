Симферополь, 8 мая. Требование Соединенных Штатов вернуть Крым под контроль Украины является оскорбительным. Об этом заявил вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

Американское посольство ранее обнародовало запись в социальной сети, в которой потребовало передать киевским властям полный контроль над регионом.

Георгий Мурадов считает, что подобным высказыванием Вашингтон оскорбил не только хозяев древней земли Тавриды, но и другие мировые народы, которые боролись за свое самоопределение, пишет РИА Новости.

Жители Крыма провели законный референдум для воссоединения с Россией в 2014 году. Население полуострова выступило против государственного переворота, который привел к смене власти на Украине.

Как стало известно ранее, крымский парламентарий призвал США отдать Аляску.