Блогер Паша Микус назвал Даву раздражающим

, 8 мая. Микус — один из первых вайнеров в стране. 32-летний блогер с интересом следит за популярными направлениями.

Он заявил в эфире youTube-шоу «Петя любит выпить», что существуют разные блогеры — те, у которых в основе лежит творчество, и те, которые только лишь зарабатывают на этом.

«А есть чуваки из категории «я хочу быть популярным, хочу до фига подписчиков». Они делают гивы, накрутки…" — говорит Паша.

Среди коллег, которых интересует исключительно коммерция, он назвал Гусейна Гасанова, а также Давида Манукяна. По его словам, у них есть «какая-то жилка», но нет творчества. Отдельно он отметил, что Дава — прекрасный бизнесмен, однако его музыкальная деятельность и танцы вызывают у него особое отторжение.

Накануне Дава рассказал о сделанной после «Танцев со звездами» операции. Манукян лег под нож хирурга ради привлекательной фигуры.