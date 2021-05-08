Россияне назвали самую неоправданно высокооплачиваемую работу в стране

Москва, 8 мая. Порядка 79% опрошенных россиян считают зарплаты чиновников необоснованно высокими.

Почти каждый пятый участник оказался недоволен заработными платами таких специалистов, как юристы, менеджеры по продажам и IT-специалисты, информирует РИА Новости.

«Еще 38% респондентов указали на большие зарплаты в сфере топ-менеджмента. 29% жителей России считают, что неоправданно высоки зарплаты у риелторов, а 25% отметили финансистов», — указано в исследовании.

Некоторые выразили недоумение по поводу больших доходов маркетологов и дизайнеров. Нашлись даже россияне, которые сочли неоправданно высокими зарплаты бухгалтеров, врачей, инженеров и преподавателей.

Недавно аналитики провели опрос на противоположную тему: россияне ответили, какие профессии, по их мнению, несправедливо мало оплачиваются. Лидерами опроса стали преподаватели, врачи и ученые.