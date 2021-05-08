Камчатским рыболовам пообещали рекордный улов лосося

Камчатка, 8 мая. Около 350 тысяч тонн лососевых смогут добыть рыболовы Камчатки в ходе путины 2021 года.

Такое заявление сделал глава Министерства рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский по данным ИА KamchatkaMedia.

«В этом году по прогнозам, которые мы получили от ученых, нас ожидает хорошая рыбалка как на восточном, так и на западном побережьях — порядка 350 тысяч тонн к вылову», — рассказал он.

Показатель очень обнадеживающий — третий по величине за всю историю наблюдений. Министр выразил надежду, что рыбаки не столкнутся с «разночтением фактических подходов и прогнозных значений от науки».

Производители Камчатки начали год с хороших показателей: было экспортировано за границу 33,2 тыс. тонн рыбной продукции. Рыба, икра и другие продукты отправлялись в Китай, США, Вьетнам и другие страны.