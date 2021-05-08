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Светлана Ходченкова в бикини подразнила поклонников отдыхом на яхте

Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова в бикини подразнила поклонников отдыхом на яхте
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 8 мая. Российская актриса Светлана Ходченкова предпочла провести майские праздники под палящим солнцем. Фотографией с отдыха она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

В кадре кинозвезда принимает солнечные ванны в носовой части шикарной яхты. Ходченкова распустила волосы, нежно прилегла на руку. Она выбрала бикини бирюзового цвета.

«Утро...», — таинственно написала актриса.

На фото хорошо видна осиная талия Ходченковой, худощавые руки и утонченные ключицы. Фанаты не поскупились комплиментами в комментариях.

«На этом снимке идеально все», — считает @olesya_bondar.

«Котик прилег и греется на солнышке», — написала @stiv_robby.

«Красота и грация! Картина маслом», — восхитилась @3003elaga.

Стоит отметить, что актриса следит за своей фигурой. Она правильно питается и занимается танцами на пилоне. Периодически она балует подписчиков эротичными видео в мини-шортах.

Недавно Ходченкова сфотографировалась в свитере на голое тело. Ее внешний вид дал фанатам повод для проявления эмоций в социальной сети. На фото хорошо видны стройные ноги. Актрису назвали «повелительницей сердец» и «самой лучшей и красивой актрисой».

шоу-бизнес звезды инстаграм светлана ходченкова
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