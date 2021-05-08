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Японцы испугались союза России и Китая после встречи глав МИД G7

Политика
Японцы испугались союза России и Китая после встречи глав МИД G7
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Рудаков

Токио, 8 мая. Читатели японского портала Yahoo News Japan рассказали об опасениях сближения Москвы и Пекина после встречи глав МИД стран G7 в Лондоне.

В итоговом коммюнике участников встречи Россия и Китай названы одними из «самых больших угроз для мира». Но некоторые пользователи предположили, что в случае вооруженного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе Япония окажется зажата между двух стран.

«Если случится военный конфликт, Япония окажется в чрезвычайно опасной ситуации, и вряд ли выберется из него! Об этом надо думать!» — подчеркнул один из комментаторов.

Другие комментаторы отметили, что ситуация вокруг Японии становится напряженнее и опаснее, а грозные заявления против РФ и Китая остаются «на бумаге»

Ранее сообщалось, что японские журналисты посвятили статью успехам России в освоении Арктики, но читателям больше запали в душу арктические двухсекционные вездеходы ДТ-30. Пользователь под ником rejisu указал, что аналогичная машина есть у армии США, но их широко разрекламированный «снежный крейсер» не снискал на международном рынке особой славы.

россия япония китай
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