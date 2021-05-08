Невеста бросила у алтаря не знавшего таблицу умножения жениха в Индии

Нью-Дели, 8 мая. Невеста в Индии отменила свадьбу, когда выяснила, что ее жених не знает таблицу умножения, сообщает Inquirer.

Девушка у самого алтаря попросила избранника перемножить числа от одного до девяти на два. Но тот не справился, и невеста не стала обмениваться с ним венками.

Родня пыталась отговорить девушку от принятого решения, но не добилась успеха. Невеста заявила, что не сможет стать женой человека, который не знает основ математики.

В местной полиции журналистам рассказали, что бракосочетание было договорным. Невеста сомневалась в умственных способностях молодого человека и решила публично проверить его на свадьбе. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что семьи урегулировали скандал и договорились, что невеста вернет жениху все подарки.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя уроженка Индии стала мировой рекордсменкой по знанию всех элементов таблицы Менделеева. Ребенок сумел назвать все химические элементы таблицы всего за две с половиной минуты. Девочка также смогла перечислить всех премьер-министров Индии, планеты в составе Солнечной системы и органы человека.