Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 10:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:14
Экономика
Эксперт по энергетике оценил перспективы бесплатной газификации в РФ
10:14
Происшествия
Неизвестный ударил ножом школьницу на улице в Петербурге
10:13
Политика
Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества пройдут 20 и 21 мая
10:11
Происшествия
Суд признал виновным юного наркоторговца из Волхова
10:09
Наука
Российские ученые получили первое научное подтверждение посмертной медитации
10:07
Экономика
Французский Renault хочет стать ключевым «зеленым» брендом Европы
10:07
Происшествия
Аномальное число пожаров зафиксировано возле населенных пунктов Новосибирской области
10:04
Происшествия
Подросток попал под поезд в Чите
10:02
Политика
Путин обсудит с президентом Таджикистана ситуацию на границе с Киргизией
10:01
Общество
Детский патриотический квест состоялся в Псковской области в преддверии Дня Победы
10:00
Экономика
Опубликованы снимки нового минивэна Multivan от Volkswagen
10:00
Весь мир
«Народ теряет терпение»: интервью с кандидатом на пост мэра курорта Херцег-Нови в Черногории
10:00
Общество
Проханов и Светличная рассказали о самом светлом и самом страшном для детей войны
10:00
Общество
Энциклопедия военных преступников. Часть 3
09:59
Политика
Германские «зеленые» выступили против реализации проекта «Северный поток — 2»
09:55
Общество
Историки из Брянской области привели в порядок памятные места региона ко Дню Победы
09:55
Общество
Голос Левитана прозвучит над Самарой 8 мая
09:53
Общество
Названы главные фильмы, которые россияне смотрят в преддверии Дня Победы
09:51
Армия
Безпалько рассказал о приближении США к границам России без включения Украины в НАТО
09:50
Экономика
Цены на бензин в РФ выросли в апреле на 0,5%
Все новости

Анна Фэрис поделилась подробностями расставания с Крисом Прэттом

Шоу-бизнес
Анна Фэрис поделилась подробностями расставания с Крисом Прэттом
Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Лос-Анджелес, 8 мая. Комедийная актриса Анна Фэрис рассказала, почему ее расставание с актером Крисом Прэттом было таким шокирующим даже для их близких и родных людей.

Голливудские звезды познакомились в 2007 году на съемках фильма «Отвези меня домой» и успели сняться в нескольких совместных проектах. Однако спустя десять лет пара неожиданно решила расстаться, даже несмотря на то, что они воспитывают сына Джека. Об этом сообщает портал CinemaBlend.

«Поскольку у меня особо не было близких подруг, я думаю, что во многом это меня и останавливало. Я никогда не говорила о своих проблемах, поэтому людям, даже тем, кто был ко мне ближе всего, ничего не было известно», — рассказала Фэрис.

Она добавила, что у них с Прэттом были довольно скрытные отношения. Они не делились секретами даже со своим ближайшим окружением.

«Что касается меня, то после расставания я в определенный момент поняла, что было много вещей, которые я игнорировала или мне не стоило их делать. Не думаю, что это было независимым решением, но где-то во мне было посеяно семя сомнения», — подчеркнула актриса.

Ранее клипмейкер Алан Бадоев признался, что всего в своей жизни он добился благодаря бывшей супруге Жанне Бадоевой.

кино голливуд анна фэрис крис прэтт
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 114089 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 112165 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 55421 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 52869 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 45182 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Все новости / Шоу-бизнес / Анна Фэрис поделилась подробностями расставания с Крисом Прэттом
Рейтинг@Mail.ru