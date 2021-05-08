Анна Фэрис поделилась подробностями расставания с Крисом Прэттом

Лос-Анджелес, 8 мая. Комедийная актриса Анна Фэрис рассказала, почему ее расставание с актером Крисом Прэттом было таким шокирующим даже для их близких и родных людей.

Голливудские звезды познакомились в 2007 году на съемках фильма «Отвези меня домой» и успели сняться в нескольких совместных проектах. Однако спустя десять лет пара неожиданно решила расстаться, даже несмотря на то, что они воспитывают сына Джека. Об этом сообщает портал CinemaBlend.

«Поскольку у меня особо не было близких подруг, я думаю, что во многом это меня и останавливало. Я никогда не говорила о своих проблемах, поэтому людям, даже тем, кто был ко мне ближе всего, ничего не было известно», — рассказала Фэрис.

Она добавила, что у них с Прэттом были довольно скрытные отношения. Они не делились секретами даже со своим ближайшим окружением.

«Что касается меня, то после расставания я в определенный момент поняла, что было много вещей, которые я игнорировала или мне не стоило их делать. Не думаю, что это было независимым решением, но где-то во мне было посеяно семя сомнения», — подчеркнула актриса.

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