Принц Чарльз практически не видел своего внука Арчи

Лондон, 8 мая. Принц Уэльский лишь два раза видел своего внука Арчи. Во многом это связано с переездом герцога и герцогини Сассекских в США.

Источники утверждают, что Букингемский дворец долго не мог найти новую фотографию сына принца Гарри и его жены Меган Маркл, чтобы поздравить его со вторым днем рождения. Об этом сообщает Mirror.

Вместо этого королевская семья использовала снимок, сделанный сразу после рождения или официального крещения Арчи. СМИ утверждают, что сын герцога и герцогини Сассекских лишь однажды видел своих кузенов — принцев Джорджа и Лоуса, а также принцессу Шарлотту.

«Правда в том, что принц Уэльский лишь дважды видел своего внука с тех пор, как тот родился. На самом деле каждый член семьи Гарри может легко пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз они видели Арчи после его рождения и до того, как семья покинула Великобританию. Это очень печальная ситуация», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что Меган Маркл испугала поклонников фотографией сына Арчи. Она выложила в соцсетях черно-белый снимок своего ребенка, и многие подписчики подумали, что он умер.