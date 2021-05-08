Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 10:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:14
Экономика
Эксперт по энергетике оценил перспективы бесплатной газификации в РФ
10:14
Происшествия
Неизвестный ударил ножом школьницу на улице в Петербурге
10:13
Политика
Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества пройдут 20 и 21 мая
10:11
Происшествия
Суд признал виновным юного наркоторговца из Волхова
10:09
Наука
Российские ученые получили первое научное подтверждение посмертной медитации
10:07
Экономика
Французский Renault хочет стать ключевым «зеленым» брендом Европы
10:07
Происшествия
Аномальное число пожаров зафиксировано возле населенных пунктов Новосибирской области
10:04
Происшествия
Подросток попал под поезд в Чите
10:02
Политика
Путин обсудит с президентом Таджикистана ситуацию на границе с Киргизией
10:01
Общество
Детский патриотический квест состоялся в Псковской области в преддверии Дня Победы
10:00
Экономика
Опубликованы снимки нового минивэна Multivan от Volkswagen
10:00
Весь мир
«Народ теряет терпение»: интервью с кандидатом на пост мэра курорта Херцег-Нови в Черногории
10:00
Общество
Проханов и Светличная рассказали о самом светлом и самом страшном для детей войны
10:00
Общество
Энциклопедия военных преступников. Часть 3
09:59
Политика
Германские «зеленые» выступили против реализации проекта «Северный поток — 2»
09:55
Общество
Историки из Брянской области привели в порядок памятные места региона ко Дню Победы
09:55
Общество
Голос Левитана прозвучит над Самарой 8 мая
09:53
Общество
Названы главные фильмы, которые россияне смотрят в преддверии Дня Победы
09:51
Армия
Безпалько рассказал о приближении США к границам России без включения Украины в НАТО
09:50
Экономика
Цены на бензин в РФ выросли в апреле на 0,5%
Все новости

Принц Чарльз практически не видел своего внука Арчи

Общество
Принц Чарльз практически не видел своего внука Арчи
Global Look Press  /  Pool

Лондон, 8 мая. Принц Уэльский лишь два раза видел своего внука Арчи. Во многом это связано с переездом герцога и герцогини Сассекских в США.

Источники утверждают, что Букингемский дворец долго не мог найти новую фотографию сына принца Гарри и его жены Меган Маркл, чтобы поздравить его со вторым днем рождения. Об этом сообщает Mirror.

Вместо этого королевская семья использовала снимок, сделанный сразу после рождения или официального крещения Арчи. СМИ утверждают, что сын герцога и герцогини Сассекских лишь однажды видел своих кузенов — принцев Джорджа и Лоуса, а также принцессу Шарлотту.

«Правда в том, что принц Уэльский лишь дважды видел своего внука с тех пор, как тот родился. На самом деле каждый член семьи Гарри может легко пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз они видели Арчи после его рождения и до того, как семья покинула Великобританию. Это очень печальная ситуация», — сообщил источник.

Ранее стало известно, что Меган Маркл испугала поклонников фотографией сына Арчи. Она выложила в соцсетях черно-белый снимок своего ребенка, и многие подписчики подумали, что он умер.

великобритания принц гарри принц чарльз меган маркл арчи
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 114089 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 112165 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 55421 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 52869 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 45182 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Все новости / Общество / Принц Чарльз практически не видел своего внука Арчи
Рейтинг@Mail.ru