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Пожилая женщина умерла после вакцинации AstraZeneca во Франции

Общество
Пожилая женщина умерла после вакцинации AstraZeneca во Франции
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Париж, 8 мая. Зарегистрирован новый случай летального исхода из-за образования тромбов, сообщило французское Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения.

Медицинское обследование двух пациентов показало нетипичное образования тромбов в мозге. Один из них скончался: женщина в возрасте старше 60 лет.

В настоящий момент устанавливается, связаны ли данные случаи тромбоза с вакцинацией препаратом AstraZeneca, который широко используется во Франции как мера борьбы с пандемией коронавируса. Всего этой вакциной были привиты в стране 3 855 000 человек.

Напомним, что французские медики с начала вакцинации зарегистрировали уже 30 случаев редких видов тромбоза. Прививки этой вакциной до сих пор разрешены для всех желающих при условии, что в больницах остаются неиспользованные дозы. По данным местных СМИ, немало людей отказываются прививаться этим препаратом.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса привела к 76 смертям в Швейцарии. Медики использовали вакцину компании Moderna и консорциума BioNTech-Pfizer.

вакцина пандемия коронавирус astrazeneca
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