Донские поисковики обнаружили останки пятилетней девочки

Ростов-на-Дону, 8 мая. Поисковики из объединения «Миус-Фронт» во время раскопок расстрельных ям в районе Сальского кирпичного завода, обнаружили страшную находку — останки пятилетней девочки.

Во время проведения работ им неоднократно попадались черепа, кости и вещи убитых, но на глубине четырех метров они нашли самую маленькую жертву расстрела.

Как пояснил руководитель поисковой организации «Миус-Фронт» Андрей Кудряков, даже без специальных экспертиз было понятно, что это ребенок.

«Останки были с косичками, бусами из бисера и в детских сапожках», — отметил собеседник.

Более подробно о работе донских поисковиков на месте расстрельных ям в Ростовской области ФАН сообщал ранее.