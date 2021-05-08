Сахалинский рыбак случайно поймал нерпенка на рыболовный крючок

Южно-Сахалинск, 8 мая. Рыбаки, ловившие кунджу в устье протоки Айнская на западном побережье Сахалина, случайно поймали детеныша нерпы на воблер.

Ластоногое с трудом вытащили на берег и осторожно сняли с крючка, чтобы не навредить. Детеныш не пострадал и отделался легким испугом, сообщает ИА «КП-Сахалин».

«У Михаила хорошо так клюнуло, он начал выводить, а потом, когда мохнатая голова высунулась из воды, они поняли, что на крючке нерпа», — рассказал очевидец, который присутствовал при неожиданной рыбалке.

Детеныш пару минут приходил в себя после пережитого, потом поторопился уплыть. Собеседник агентства отметил, что не припоминает аналогичных случаев, когда такой «крупный зверь» попался на крючок.

Не всем нерпам везет: жители одного из пляжей во Владивостоке сообщили, что нашли на берегу труп нервы. На ее теле обнаружились характерные отметины от рыболовных снастей.