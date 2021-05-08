Режиссер Джастин Лин назвал «Форсаж-9» лучшей частью кинофраншизы

Лос-Анджелес, 8 мая. Режиссер киноленты «Форсаж-9» Джастин Лин считает новую часть лучшей во всей кинофраншизе, об этом заявил актер и рэп-исполнитель Лудакрис.

Серия фильмов под названием «Форсаж» началась в 2001 году и уже насчитывает десять картин (если включить спин-офф «Хоббс и Шоу»). Поэтому многие фанаты спорят о том, какая из частей является лучшей. Однако на этот раз свое мнение решил высказать тот, кто имеет прямое отношение к созданию культового кино. Об этом сообщает портал ScreenRant.

«Джастин не просто так говорит такие вещи, но все будет здорово, когда вы, ребята, поговорите с ним. Иногда люди просто говорят банальные вещи. Только не в этом фильме. Джастин дважды посмотрел мне в глаза и сказал: «Форсаж-9 — лучший из всей франшизы», — отметил рэпер, который играет одну из ключевых ролей на протяжении нескольких частей.

Однако музыкант не смог ответить, почему Джастин Лин сам не дал интервью. Он подтвердил, что еще не видел «Форсаж-9», а потому не может подтвердить или опровергнуть слова режиссера.

Ранее на официальном YouTube-канале кинофраншизы «Форсаж» появилось новое видео, на котором показали съемочный процесс.