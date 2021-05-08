Microsoft в очередной раз перенесла выход Windows 10X

Вашингтон, 8 мая. Компания Microsoft перенесла выход новой операционной системы (ОС) Windows 10X. Дата релиза неизвестна.

Инсайдер Брэд Самс, ссылаясь на «знакомых с планами компании», сообщил, что в 2021 году новая ОС от Microsoft точно не выйдет. Он утверждает, что релиз Windows 10X может никогда и не произойти в текущем виде.

Инсайдер говорит, что возможные клиенты не нуждаются в отдельной новой ОС, им просто необходимы функции, которые можно добавить в актуальную Windows 10.

Разработка новой ОС велась для компьютерных ноутбуков, поэтому был упрощен интерфейс, убрали «живую плитку» из «пуска» для повышения производительности и изменились много других функций.

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