Власти Южно-Сахалинска запустили сезонный фонтан в парке имени Гагарина

Южно-Сахалинск, 8 мая. Городской парк Южно-Сахалинска приобрел другой вид. В пятницу, 7 мая, под звуки оркестра там открыли музыкальный фонтан.

Первая получасовая программа началась с выступления военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона. Мероприятие было приурочено к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в администрации областного центра.

Мэр Сергей Надсадин отметил, что за пару лет существования музыкальный фонтан стал любимой сезонной достопримечательностью у горожан. В 2019 году обустройство фонтана стало подарком ко дню рождения островной столицы при участии Сбербанка. Жители и гости города любят прийти посмотреть новую программу.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее обязал отремонтировать все дороги Южно-Сахалинска к лету 2021 года. Он призвал волонтеров и горожан нанести обнаруженные дефекты на дорогах в специальную карту, а выполняющим поручение приказал не медлить и отталкиваться от установленных на день задач.

По словам главы региона, на Сахалине три федеральные трассы со временем будут связаны одной дорогой. Путь объединит маршруты Южно-Сахалинск — Холмск, Южно-Сахалинск — Корсаков и Южно-Сахалинск — Оха.