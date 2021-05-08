Тренер из Лос-Анджелеса назвал простой способ похудеть без потери мышц

Лос-Анджелес, 8 мая. Тренер из Лос-Анджелеса Джон Фокс назвал простой способ сбросить лишний вес, не мучаясь от голода и не теряя мышцы.

Первым делом эксперт советует ограничить количество потребляемых калорий, особенно из продуктов, которые взгляд кажутся безвредными для фигуры. К ним Фокс отнес различные соусы, фруктовые соки и магазинные освежающие чаи. За полчаса перед каждым приемом пищи он рекомендует выпивать стакан воды.

Кроме того, следует тренироваться дома по 25-45 минут за раз пять-шесть дней в неделю. И подвергать себя воздействию низких температур.

«Сжигайте больше энергии, вырабатывая тепло. Для этого регулярно подвергайте себя воздействию низких температур: принимайте холодный душ, держите спальню прохладной», — цитирует Фокса KP.Ru.

После приема пищи специалист советует двигаться, чтобы заставит организм потратить на мышцы большую часть поступившей пищи. Также следует спать не меньше семи часов сутки и создать «поддерживающую среду» для похудения.

Ранее диетолог-нутрициолог, ведущая рубрики о фитнесе Арина Скоромная рассказала, что необязательно прибегать к сложным упражнениям, чтобы избавиться от лишних килограммов, которые накопились зимой. Лучше всего как минимум 20 минут в день уделять быстрой ходьбе.