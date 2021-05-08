Депутат Рабинович обратился к украинцам в преддверии 9 Мая

Киев, 8 мая. Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в преддверии Дня Победы обратился к украинцам.

Он выразил сожаление в связи с тем, что проблема фашизма остается актуальной для современной Украины. Парламентарий отметил, что в телеэфире продолжается искажение истории Великой Отечественной войны и ведется пропаганда ненависти, тогда как работу оппозиционных каналов власти запрещают.

Депутат призвал бороться с героизацией пособников фашистов, которым на Украине ставят памятники «едва ли не ежедневно».

«Потому что наше стремление победить фашизм — оно сильнее! Да, в стране беда! Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их «май 45-го», — говорится в размещенном на сайте фракции пресс-релизе выступления Рабиновича.

Депутат подчеркнул, что 90% украинцев является потомками победителей, а не тех, кто стрелял в спину и «прятался по схронам».

Ранее Рабинович заявил, что власти Украины «ведет войну с собственным народом», а значит страну ждет гибель. Текущее положение дел в стране он охарактеризовал цитатой из стихотворения Тараса Шевченко «И вырос я в чужом краю».