Марк Уолберг отрастил живот ради новой роли

Лос-Анджелес, 8 мая. Голливудский актер Марк Уолберг располнел ради роли в религиозной драме "Стью". Фотографией своего перевоплощения он поделился через страницу в соцсетях.

Детали сценария пока держатся в секрете. Однако на данный момент известно, что главным персонажем будет Стюарт Лонг, боец, который стал актером. Кинокартина долгое время находилась в разработке, но теперь у нее появился режиссер Розалинд Росс, а съемочную команду пополнил номинант "Оскар" Джеки Уивер. Об этом сообщает ScreenRant.

Как сообщил личный шеф-повар актера Лоуренс Дюран, Уолберг старательно готовится к роли. За два месяца он набрал 20 кг. Все благодаря тому, что он в течение суток принимает пищу восемь раз, и при этом его дневная норма калорий увеличилась до 7 тыс. Изменился и режим звезды, теперь просыпается в 3:00.

Ранее голливудская актриса Ева Мендес призналась, что не принимала свою внешность в молодости. В возрасте 26 лет звезда страдала от комплексов.