Советская Прибалтика отмечала День Победы с размахом

Рига, 8 мая. Сегодня страны Балтии не признают 9 Мая, однако многочисленные исторические доказательства говорят о том, что во времена СССР в Латвии, Литве и Эстонии это был важный праздник.

Прибалтика, как и остальная часть Советского Союза, узнала о победе в Великой Отечественной войне через сообщение Совинформбюро 9 мая 1945 года. Однако в нем особо не было надобности, ведь местное население и так знало, что скоро будут хорошие новости. После того как диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан объявил о завершении ВОВ, все граждане СССР, включая Балтию, ликовали. Об этом сообщает портал Baltnews.

Люди массово выходили на улицы, устраивали шествия и митинги. Кто-то плакал от счастья, кто-то смеялся, пели песни. Радости не было предела.

«Нет слов, чтобы передать радость трудящихся Латвии, узнавших, что фашистская Германия безоговорочно капитулировала. В ночных сменах металлического, велосипедного и других заводов Риги начались митинги. Свободная Латвия празднует день Всенародного торжества. Вместе со всем советским народом латыши шлют слова горячего привета своему вождю и учителю великому Сталину», – говорил в тот день секретарь ЦК Компартии Латвии Ян Калнберзиньш.

Во время первого Дня Победы правительство устроило масштабный салют, а 9 мая стал нерабочим днем, но в 1947 году это решение отменили. Красным днем календаря этот праздник вновь стал лишь спустя 17 лет, когда главой СССР был назначен Леонид Брежнев. Благодаря ему и появилась такая традиция, как военный парад.

Сегодня Прибалтика не отмечает 9 Мая. Официально правительство признает только День освобождения от нацизма (8 мая) и День памяти жертв Второй мировой войны. Сейчас власти вводят уголовную ответственность за упоминание СССР, а советская символика находится под запретом. При этом на осквернение памятников закрываются глаза.