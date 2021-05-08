Советская Прибалтика отмечала День Победы с размахом

Рига, 8 мая. Сегодня страны Балтии не признают 9 Мая, однако многочисленные исторические доказательства говорят о том, что во времена СССР в Латвии, Литве и Эстонии это был важный праздник.
Прибалтика, как и остальная часть Советского Союза, узнала о победе в Великой Отечественной войне через сообщение Совинформбюро 9 мая 1945 года. Однако в нем особо не было надобности, ведь местное население и так знало, что скоро будут хорошие новости. После того как диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан объявил о завершении ВОВ, все граждане СССР, включая Балтию, ликовали. Об этом сообщает портал Baltnews.
Люди массово выходили на улицы, устраивали шествия и митинги. Кто-то плакал от счастья, кто-то смеялся, пели песни. Радости не было предела.
«Нет слов, чтобы передать радость трудящихся Латвии, узнавших, что фашистская Германия безоговорочно капитулировала. В ночных сменах металлического, велосипедного и других заводов Риги начались митинги. Свободная Латвия празднует день Всенародного торжества. Вместе со всем советским народом латыши шлют слова горячего привета своему вождю и учителю великому Сталину», – говорил в тот день секретарь ЦК Компартии Латвии Ян Калнберзиньш.
Во время первого Дня Победы правительство устроило масштабный салют, а 9 мая стал нерабочим днем, но в 1947 году это решение отменили. Красным днем календаря этот праздник вновь стал лишь спустя 17 лет, когда главой СССР был назначен Леонид Брежнев. Благодаря ему и появилась такая традиция, как военный парад.
Сегодня Прибалтика не отмечает 9 Мая. Официально правительство признает только День освобождения от нацизма (8 мая) и День памяти жертв Второй мировой войны. Сейчас власти вводят уголовную ответственность за упоминание СССР, а советская символика находится под запретом. При этом на осквернение памятников закрываются глаза.
«Сегодня в Литве празднуется не День Победы, а 8 мая. 9 Мая власти называют «прокремлевскими колоннами». Они открыто пока не хотят говорить, что те, кто празднует День Победы — враги, но подают под таким соусом, что это плохиши, а те, кто отмечает 8 мая — хорошие ребята. Сейчас в этом направлении идет жесткая пропаганда, и я думаю, что, если ничего не поменяется, когда не станет очевидцев событий, руководство страны полностью заменит этот праздник», — объяснил литовский блогер и журналист Казимерас Юрайтис.
Ранее политический консультант и публицист Анатолий Вассерман объяснил, почему Россия проводит Парад Победы на день позже, чем Запад.