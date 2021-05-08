The Sunday Times (Британия): войну выиграли русские, а не мы

Лондон, 8 мая. Многие британские СМИ считают Великобританию ключевой фигурой в Великой Отечественной войне. Однако некоторые историки утверждают, что важнейшую роль сыграл СССР.

По версии бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, именно Соединенное Королевство является самым большим игроком во Второй мировой войне. Оно создало Антигитлеровскую коалицию, а сам государственный деятель собрал в одном союзе и США, и СССР. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Однако Красная армия была не согласна с этим. Советский Союз считал, что основные события начались в 1941 году. США и вовсе заявляли себя в качестве «арсенала демократии».

Британский историк Норман Дэвис вспоминает, как недавно выступал в Кембридже с докладом о роли Восточного фронта и значении побед Красной армии. Однако с его утверждениями не согласился один из коллег.

«Неужели вы не понимаете, что только во Франции мы сковывали 56 немецких дивизий. Если бы не это, Красная армия потерпела бы жестокое поражение», — возразил его коллега.

На это Дэвис ответил, что не был учтен другой важный, но менее известный факт. Если бы вооруженные силы СССР не уничтожили 150 немецких дивизий, то высадка союзных войск в принципе никогда бы не состоялась.

«Поскольку 75%-80% потерь Германия понесла на Восточном фронте, союзники, соответственно, вывели из строя лишь 20%-25% солдат вермахта», — подчеркнул историк.

Он добавил, что Соединенное Королевство выступило на фронт с 28 дивизиями, американцы — с 99. Поэтому вклад Великобритании должен оцениваться приблизительно 5-6%. Соответственно, британцам, которые считают, что они победили в войне, следует хорошо задуматься над этим.

Ранее стало известно, как в Берлине отмечают 9 Мая. Местные жители участвуют в акции «Бессмертный полк» и вспоминают о важности Дня Победы.