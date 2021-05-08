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Садовод назвал семь простых способов облегчить работу на огороде

Общество
Садовод назвал семь простых способов облегчить работу на огороде
pixabay.com

Москва, 8 мая. Сад и огород у многих россиян ассоциируются с тяжелым трудом, однако любые посадки можно сделать ухоженными без больших усилий, если взять за привычку несколько хитростей.

Самая большая работа на огороде — прополка сорняков. Именно поэтому нужно выбирать для нее легкие инструменты и максимально «облегчать» труд. Например, помнить, что самый тяжелый инструмент — это лопата, а наименее — тяпка или мотыга, и вот последние нужно выбирать в большинстве случаев, чтобы меньше уставать, рассказал председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» и автор книг по садоводству Андрей Туманов в беседе с «АиФ».

«Перед тем как вы обустроите участок, надо по максимуму все лишнее выдрать с корнями. Это легко сделать с помощью гербицидов, которые с клеточным соком проникают внутрь растения и отравляют его. Срок ожидания указан в инструкции», — добавил специалист.

Также стоит уделять внимание мульчированию. Использовать для этого можно не только специальный черный материал, но и доступный в хозяйстве торф, компост, скошенную траву, сено, щепы, кору или опилки.

Способны во многом облегчить труд постоянные грядки. В этом случае рассаду сажают на одно и то же место, чтобы не распахивать новые участки земли. Значительно сэкономит время и силы выбор в пользу многолетних растений и низкорослых деревьев.

«Хоть низкорослые деревья и приносят меньше урожая, их можно гуще посадить. В итоге они дадут такое же количество плодов, если не больше, как и высокорослые деревья, на одинаково занимаемой площади», — пояснил садовод.

Многие растения взаимодействуют между собой. Так, например, чтобы земля стала плодородной, стоит больше сажать фасоль, бобы, горох, люпин и облепиху.

Недавно цветовод рассказал, почему не стоит бездумно разбивать маленький огород на подоконнике в квартире. По мнению специалиста, недостаток света вызовет необходимость в обильном удобрении, что скажется на безопасности плодов.

сад огород посадки
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