Диетолог раскрыла безопасный для здоровья способ готовки шашлыка

Москва, 8 мая. Традиционные шашлыки никто не запрещал, но нужно знать меру, заявила ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Ольга Григорьян.

Прежде чем употребить тяжелую пищу, необходимо подготовить организм. Лучше начать с легких салатов. После можно заняться приготовлением шашлыков.

Лучше сделать выбор в пользу курицы или индейки. Мясо птицы менее жирное, но при этом она отметила, что главное — во всем соблюдать меру. Самое опасное — за полчаса съесть большое количество еды. Это может гарантировать риски заворота кишок.

«Если вы съедите немного красного мяса, то никакой катастрофы не будет. 200 г мяса — это максимальная порция, потом надо обязательно сделать паузу», — рекомендовала Григорьян в беседе с RT.

Чтобы избежать проблем с пищеварением, мясо для шашлыка лучше не замачивать в кефире или мариновать в майонезе.

«Лучше готовить натуральное мясо, рыбу, птицу на огне, не злоупотреблять алкоголем, не запивать все большим количеством газированной воды», — заключила диетолог.

Ранее врач-консультант Тимур Пестерев объяснил россиянам опасность шашлыков из свинины. В нем могут быть паразиты, свинина сама по себе — очень жирное мясо.