Садоводам назвали самую благоприятную неделю мая для посадки лука и моркови

Москва, 8 мая. Сажать лук и морковь нужно на ущербную Луну, согласно лунному календарю, когда происходит отток соков растения в его подземную часть.

При этом наиболее удачными для посадки днями считаются 15, 17, 24, 25, 28 и 29 мая. Сажать 10,11, 12 и 26 мая, наоборот, категорически не рекомендуется.

Так как семена моркови легкие и маленькие, то специалисты рекомендуют дождаться самого безветренного дня. Для удобства можно прикрепить семена на ленты туалетной бумаги или поместить их в бутылки с клейстером. Некоторые даже смешивают с водой, набирают в рот и выплевывают в подготовленные лунки.

Недавно цветовод предупредила, что разбивать маленький огород в квартире на подоконнике — не всегда хорошая идея. Если в помещении нет достаточного количества солнечного света, то растения придется обильно удобрять, а это отразится на качестве и пользе плодов.