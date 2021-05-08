Стала известна возможная причина развода Билла и Мелинды Гейтс

Вашингтон, 8 мая. У основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды было несколько причин для развода. Они решили пойти на этот шаг после того, как их младший ребенок повзрослел.

На протяжении 27-летнего брака пара миллиардеров неоднократно испытывала трудности в личных отношениях. Со временем этот переросло в желание расстаться. Однако основатели благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс сохраняли семью ради детей. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Источники сообщают, что для основателя корпорации Microsoft и его супруги было важно, чтобы их младшая дочь Фиби окончила обучение. Теперь же, как считает семья Гейтс, наступил оптимальный момент.

«Это правда. Их младший ребенок заканчивает среднюю школу, и идея состояла в том, чтобы их семья оставалась целостной все это время. Проблемы с разрывом отношений сохранялись до тех пор, пока их дети не закончили школу», — заявил источник.

Напомним, Билл и Мелинда Гейтс воспитывают троих детей. Старшей дочери Дженнифер сейчас 25 лет. Второй ребенок — сын Рори, ему 21. Самой младшей в семье является Фиби, которой исполнилось девять лет.

Ранее инсайдеры издания TMZ рассказали, что развод Билла и Мелинды Гейтс не был спокойным. В семье произошел скандал и большая ее часть зла на основателя компании Microsoft.