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В Крыму такого не происходит: на Украине отреагировали на сорванный флаг против фашистов

Общество
В Крыму такого не происходит: на Украине отреагировали на сорванный флаг против фашистов
Федеральное агентство новостей

Харьков, 8 мая. Накануне в Харькове сорвали флаг с поздравлением с 9 Мая, на котором было написано «фашизм не пройдет». Этот инцидент вызвал широкую дискуссию среди украинских политиков и граждан.

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин, представляющий партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», не остался в стороне и прокомментировал ситуацию, которая произошла в Харькове. Об этом сообщает Regnum.

«Для Бандеры и Шухевича это (победа в Великой Отечественной войне. — М. Р.) было поражение, для Ковпака и Кожедуба это была Великая Победа… На каких украинцев мы будем равняться. Если на Бандеру и Шухевича, то советские солдаты не герои, а завоеватели. А вот если мы равняемся на Ковпака и Кожедуба, то Россия для нас страна, с которой у нас славное прошлое», — подчеркнул политик через свою страницу на Facebook.

Он добавил, что украинцы уже делали этот выбор, и тогда они присоединились к советскому народу, который победил в Великой Отечественной войне. Сейчас историю пытаются переписать, но пока потомки победителей об этом помнят, народ невозможно сломить.

«Срывают плакаты, много ли для этого нужно ума? Полиция молчит, значит, в курсе и заодно с вредителями. А мы и без плакатов будем отмечать наш великий праздник День Победы! 9 мая, всех с наступающим праздником Победы!» — пишет Ирина О.

Тина И. добавила, что обычно вандализмом занимаются те, кто в своей жизни ничего не создал собственными руками. По ее мнению, такова сегодняшняя реальность.

«Эти черти за бабло и деда ветерана, и мать родную продадут…» — отметил Андрей Т.

Еще один из комментаторов не понимает, почему ОПГ на Украине прикрывают словом «активист». Тем более, что они первые бегут «беспределить», но не хотят отвечать за свои поступки.

«Раз из проезжающих никто не вмешался, значит, всех все устраивает. В Крыму такого не происходит», — добавил Александр Б.

Ранее организатор «Бессмертного полка Юрмалы» и председатель объединения «Новое согласие» Янис Кузинс в рамках пресс-конференции Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот» рассказал, что жители Латвии собирают средства, чтобы 9 Мая зажечь Вечный огонь по всей стране.

украина харьков соцсети день победы 9 мая
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