Переписывают историю: украинцев возмутили рекомендации к празднованию 9 Мая

Киев, 8 мая. Украинский институт национальной памяти опубликовал методичку с рекомендациями, где говорится, как нужно отмечать День Победы. Граждане Украины высказали негодование в соцсетях.

В документе утверждается, что Украинская повстанческая армия (УПА1 — запрещенная в России организация) во время Великой Отечественной войны воевала на стороне СССР, США, Франции, Великобритании и Канады. Многие украинцы остались крайне недовольны этой вариацией «истории». Об этом сообщает Regnum.

«А СС «Галиция» (запрещенная в РФ организация. — Прим. ред.) — это, наверное, диверсанты в тылу?» — возмутился пользователь Iurii V.

Подписчица Оксана С. поинтересовалась, может УПА и правда участвовала в ВОВ «на стороне»? Однако каждый раз на разной.

«Молодцы, че. Сначала, небось, письмо Гитлеру написали», — добавил Владимир В.

Елена Ш. отметила известный украинский подход к истории. Он заключается в том, что факты сначала придумают, потом сами в них верят, а затем убеждают других.

«Пусть засунет себе в… свою методичку. Мы знаем, за кого кто воевал», — резко ответил Константин Д.

«Что-то с этим институтом не то. С мозгами у них все норм? Скоро скажут, что они и Киев освобождали. А наши деды вообще террористы», — подчеркнул Сергей М.

Ранее стало известно, что официальный сайт акции «Бессмертный полк» атаковали хакеры. Злоумышленники пытались вписать имена нацистов под портретами героев Великой Отечественной войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.