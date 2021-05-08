Сейсмологи зарегистрировали сильное землетрясение у берегов Фиджи

Сува, 8 мая. Сильное землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов островного государства Фиджи.

Согласно информации Геологической службы США, подземные толчки проявились в 23.35 по местному времени. Очаг залегал на глубине почти 400 км. Эпицентром стала точка в 340 километрах к востоку от города Левука и 356 километрах к северо-западу от столицы королевства Тонга, города Нукуалофа. Данных о жертвах или разрушениях не поступало, угрозы цунами также не объявили.

Недавно в Австралии произошло землетрясение такой же мощности. Сильные подземные толчки зафиксировали рядом с островом Тасмания. Очаг залегал на глубине 23 км.