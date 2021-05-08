Зрелищное шоу устроили беспилотники над Ржевским мемориалом

Тверь, 8 мая. Тысяча дронов выстроила Орден Отечественной войны над Ржевским мемориалом в Тверской области.

Квадрокоптеры под управлением специалистов «рисовали» в небе картины военной тематики. Беспилотники на секунду выстроились в форме Ордена Отечественной войны, а когда включились разноцветные огни, изображение стало еще более реалистичным. Видеозапись публикует РЕН ТВ.

После этого летательные аппараты перестроились то ли в стаю белых птиц, то ли в несколько самолетов. Далее операторы выстроили из них образ женщины и завершили шоу белым голубем мира.

Недавно жужжащий квадрокоптер помог туристам на Курилах спастись от медведя. Путешественники сначала пытались отогнать его шумовыми устройствами, но это не помогло. Тогда они запустили в небо квадрокоптер, который и отогнал медведя.