Аналитики спрогнозировали ставки по кредитам в России

Москва, 8 мая. Представители рейтинговых агентств Moody's, «Эксперт РА» и НКР рассказали, как изменятся ставки по кредитам этим летом на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.

Вице-президент — старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова отметила, что более заметно будут расти ставки по потребительским кредитам, чем ставки по ипотеке.

«Во-первых, необеспеченные потребительские кредиты более рискованы для банков. Во-вторых, ставки по ним в принципе существенно выше, и условия гибче, что оставляет банкам возможность для маневра», — цитирует эксперта «Российская газета».

В ближайшие месяцы можно ожидать повышения средних ставок по потребительским кредитам на 1-1,5 процентных пункта. Рост ставок по ипотечным кредитам будет более умеренным, считает эксперт.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев считает, что кредитные организации будут реагировать на рост ключевой ставки соразмерным повышением процентных ставок по кредитным продуктам. Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов полагает, что ставки по кредитам и вкладам покажут сопоставимый с повышением ключевой ставки ЦБ рост.

Ранее сообщалось, что действовавшие в России до пандемии правила выдачи потребительских кредитов, снова вступят в силу в соответствии с решением совета директоров Центробанка. В частности с 30 июня текущего года отменят надбавки по рисковым ссудам, выданным россиянам до 1 апреля 2020 года.