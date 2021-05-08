«Спасите маму»: шестилетняя дочь Кристины Асмус едва не разбила ей губу

Москва, 8 мая. Российская актриса Кристина Асмус в своем Instagram-аккаунте поделилась забавным видео, где она вместе с шестилетней дочерью Анастасией развлекается на детской площадке.

В кадре 33-летняя Асмус пытается пролезть в винтовую горку-трубу. Рядом с ней ползает дочь. В какой-то момент юная Анастасия дернула ногой и попала матери прямо в губу. Актриса закрыла рот руками и застонала.

«Мы хотели маму спасти от трубы, но не спасли от травмы! Зато у меня будут припухлые губы, красивые, сексуальные! Спасибо, Насть!» — пошутила Асмус в кадре и начала вылезать из трубы.

Девочка сразу начала извиняться перед мамой, а потом жалобно сложила руки перед камерой и попросила «спасти маму от губы». Асмус смущенно заулыбалась и обняла дочь.

Подписчикам пришлось по душе забавное видео. В комментариях поделились собственными историями из жизни с детьми.

«Ох, всякое бывает, главное, что зубы целы и дети довольны», — написала @i_am_samsungwoman. «Эпик фейл. У меня также было, когда сын сорвал пирсинг у меня с губы», — призналась @4colorfamily. «Дети, они такие! Постоянно получаю «нечаянно»», — рассказала @alka.lon700. «Мне так сыночек зуб выбил», — комментирует @irkadolgix. «Это была последняя история<...>Правый коронный, левый похоронный», — пошутил @dimavasilev63.

Недавно Кристина Асмус показала фото со складками на животе и вторым подбородком. Несмотря на то, что подобный ракурс сам по себе невыгодный, звезда решила подчеркнуть несовершенства своей внешности, доведя их до гротеска.