Псаки пообещала России «последствия» в случае «неприемлемых действий»

Вашингтон, 8 мая. Вашингтон оставляет за собой право отвечать на «неприемлемые действия» со стороны Москвы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Вашингтон заинтересован в предсказуемых и стабильных отношениях с Россией. Но в случае, если американцам не понравится поведение России, последуют некие «последствия».

«На наш взгляд, стабильные и предсказуемые отношения в интересах США. Это не значит, что мы будем сдерживаться в вопросе последствий, когда поведение России дает для них основания», – заявила Джен Псаки.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что американский президент Джозеф Байден может поднять вопрос о стабилизации двусторонних отношений на возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.